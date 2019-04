O novo tempo do SNS

Já vai muito caudaloso o rio de palavras gasto pelos sectores políticos que desejavam que tudo ficasse na mesma no que respeita à Lei de Bases da Saúde. À falta de melhores argumentos, há quem aspire a uma dilatação do prazo da tomada de decisão por parte dos deputados, quem continue a reclamar por um lugar à mesa do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, e quem tenha descoberto o risco do desaparecimento do sector privado. Contudo, ainda não se viu, nem dito nem escrito publicamente, uma palavra sobre o que fariam melhor, relativamente às propostas do Governo, do BE e do PCP.

