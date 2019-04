Dezenas de homens, que são figuras públicas, subscrevem petição contra violência doméstica

Sofia procurou a polícia no último sábado para denunciar o companheiro. Avaliação: risco elevado. O agressor ficou em prisão preventiva até esta segunda-feira, quando foi presente ao juiz. A psicóloga Sara Sousa recebeu a vítima no abrigo de emergência de Santo Tirso, que procurou depois de o agressor ter voltado para casa. A contradição era clara: “Houve todo um procedimento do órgão de polícia criminal, mas depois não houve a aplicação de uma medida que protegesse esta vítima”, explica a directora-técnica da estrutura de apoio à vítima da Misericórdia de Santo Tirso.

Encontramos Sara Sousa no Fórum da Sociedade Civil, um encontro na manhã desta terça-feira que reuniu 58 profissionais de 26 organizações de todo o país na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. As organizações tentaram perceber quais são as suas experiências em comum e em que podem melhorar. Mas, principalmente, perceber o que podem exigir, uma vez que são estas as organizações que actuam de facto no terreno em nome do Estado.

O encontro acontece um mês depois do Dia Internacional da Mulher, quando Alice Frade, da associação P&D Factor, Elisabete Brasil, da União de Mulheres Alternativa e Resposta, a apresentadora Catarina Furtado, embaixadora da boa vontade do Fundo de População da ONU, e a empresária Sandra Correia reuniram um conjunto de 163 personalidades numa carta aberta a apelar a políticas públicas “articuladas e coerentes” contra a violência doméstica. A carta - “uma resposta possível em tempos da indignação”, como descreveu Alice Frade na abertura dos debates - foi convertida em petição online, que já foi subscrita por mais de cinco mil pessoas num mês.

“Estamos a prestar serviço do Estado na comunidade”, lembrava Elisabete Brasil ao início da tarde, na abertura de quatro debates sobre o tema. Com a reunião da manhã e as conversas à tarde, procura-se, nas palavras de Catarina Furtado, apontar o que falha “quando a corrente não corre na direcção para salvar as vítimas”.

E o que falha? Antes de reinventar a roda, algo mais simples: aplicar a lei. “Há lei, há possibilidade de estarmos a fazer melhor, mas na prática a protecção não é efectiva”, lamenta Sara Sousa, da Misericórdia de Santo Tirso. Outra das questões, sublinha, é que “estamos muito centrados na vítima e trabalhamos muito pouco a questão dos agressores” - que vai desde a aplicação de medidas de coacção pensadas na protecção da vítima até o acompanhamento em programas de intervenção, passando, claro, pela prevenção de comportamentos agressivos entre crianças e jovens.

Patrícia Patrício, da Cooperativa Seies, trabalha nos concelhos de Setúbal e Palmela com atendimento e acompanhamento de vítimas mas também ao nível da prevenção primária e secundária. Para si, “é fundamental que, efectivamente, o combate à violência doméstica seja encarado como um desígnio nacional”, levando todos os actores relevantes - desde as escolas à saúde, à educação, às polícias, às IPSS - “a reflectir sobre a sua prática quotidiana”.

163 mulheres, 163 homens?

Durante a manhã, as dezenas de profissionais dividiram-se em seis grupos para reflectirem de forma aprofundada sobre prioridades em diferentes áreas: prevenção da violência; apoio, protecção e segurança das vítimas; procedimentos e práticas profissionais nas áreas da saúde, justiça e polícias; agressores; legislação e, por fim, formação e especialização de profissionais para a intervenção. As conclusões serão compiladas até ao final da semana, quando será novamente entregue a carta aberta a apelar a políticas mais robustas e coordenadas contra a violência doméstica.

Agora, além das 163 mulheres subscritoras da carta original de 8 de Março, as proponentes querem reunir um igual número de signatários - homens - com relevo na sociedade portuguesa. Entre os mais de 130 nomes que já alinharam estão o procurador Rui do Carmo, que lidera a Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica, o sociólogo António Barreto, o comissário europeu Carlos Moedas e o ex-ministro Rui Pereira​.

Há ainda deputados dos vários quadrantes políticos, o presidente da AMI e antigo candidato à Presidência da República Fernando Nobre, Viriato Soromenho-Marques, professor catedrático da Universidade de Lisboa, escritores, músicos e personalidades do entretenimento.

A carta publicada a 8 de Março inclui assinaturas das antigas ministras Gabriela Canavilhas, Leonor Beleza, Maria de Belém Roseira, Maria Luís Albuquerque e Paula Teixeira da Cruz; das antigas secretárias de Estado para a Igualdade Catarina Marcelino, Elza Pais e Teresa Morais; das eurodeputadas Ana Gomes e Marisa Matias, assim como das ex-eurodeputadas Edite Estrela e Regina Bastos, além de várias deputadas da Assembleia da República.

A carta foi remetida ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro, ao presidente do Conselho Superior da Magistratura e à procuradora-geral da República.