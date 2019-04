PAN quer eleger um eurodeputado para ser “parte positiva” em defesa do ambiente

O cabeça de lista do PAN às eleições europeias, Francisco Guerreiro, afirmou esta terça-feira que o partido quer ser “parte positiva e construtiva” no Parlamento Europeu em defesa das energias renováveis e contra as indústrias poluentes.

“Gostaríamos de fazer parte do projecto europeu e da construção europeia. Num período de extremos, queremos ser parte positiva e construtiva, que reforce a coesão social e territorial”, afirmou Francisco Guerreiro, em declarações aos jornalistas, após entregar no Tribunal Constitucional a lista de candidatos com que o PAN se apresenta às europeias de 26 de Maio.

Caso seja eleito, Francisco Guerreiro disse que o PAN irá integrar o Grupo Verdes/Aliança Livre Europeia, que agrega partidos ambientalistas e outros de cariz regionalista.

Como “bandeiras”, o PAN irá defender na campanha eleitoral a aposta na transição para um “modelo de energias cem por cento renováveis”, com base num plano que crie “milhares de postos de trabalho sustentáveis e de longo prazo”.

“Queremos também direccionar os fundos que são usados para indústrias altamente poluentes como a agro-pecuária intensiva e a pesca industrial para a extensão do plano para a estratégia europeia de agricultura biológica”, acrescentou.

Uma terceira prioridade do PAN será “aproximar os cidadãos das decisões europeias”, disse, o que implicaria alterar mecanismos legislativos para facilitar a aceitação de iniciativas de cidadãos.

Francisco Guerreiro entregou a lista de candidatos acompanhado pelo deputado único do PAN à Assembleia da República, André Silva, mandatário da candidatura ao Parlamento Europeu, e pelas candidatas Inês Real e Cristina Rodrigues.

André Silva defende regras para "evitar exageros" nas nomeações de familiares O deputado único do PAN, André Silva, considerou "possível e desejável" criar "algumas regras" que evitem o "exagero" de nomeações de familiares nos "governos e nos gabinetes", sustentando que o actual executivo não o faz "porque não quer". "Se é verdade que a ética e o bom senso não se legislam, num país em que frequentemente temos um padrão de nomeação de familiares nos Governos e nos gabinetes seria bom pelo menos criar-se algumas regras que evitassem no fundo este exagero que se verifica em todos os governos", declarou. O deputado falava aos jornalistas em Lisboa, à margem da entrega da lista de candidatos do PAN no Tribunal Constitucional, encabeçada por Francisco Guerreiro, candidatura de que é mandatário nacional. André Silva defendeu que "algumas regras podem ser estudadas, analisadas ainda nesta legislatura" e que o Governo e o primeiro-ministro [António Costa] também o poderia fazer "se o quisesse". "O Governo pode criar no seu código de conduta regras para esse efeito. Não o faz porque não quer. Eu penso que a Assembleia da República, se o quiser, também o faz e eu penso que é desejável" e possível, declarou.