Nuno Melo dá aula a convite de Manuel Monteiro

Nuno Melo, eurodeputado e cabeça de lista do CDS às próximas europeias, vai dar uma aula sobre Europa, na Universidade Lusíada, a convite de Manuel Monteiro, ex-líder do partido e docente na instituição.

A aula decorre esta quarta-feira, na Universidade Lusíada, no Porto. “É um convite que me honra muito”, disse ao PÚBLICO Nuno Melo. “É uma oportunidade de falar com alunos e com alguém que já foi presidente do CDS”, afirmou o vice-presidente do partido.

Manuel Monteiro, que actualmente é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Lusíada, já admitiu regressar ao CDS, que deixou em 2003 em ruptura com Paulo Portas. O ex-líder fundou um novo partido – o Partido da Nova Democracia – mas que já está extinto. A nova filiação no CDS é formalmente possível, mas há resistências no partido e ainda não se concretizou.