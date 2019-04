Lobo Xavier é o mandatário do CDS para as europeias

António Lobo Xavier, advogado e conselheiro de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, foi escolhido para o cargo de mandatário nacional do CDS para as eleições europeias. A informação foi divulgada oficialmente esta terça-feira pelo partido de Assunção Cristas.

A lista do CDS é encabeçada por Nuno Melo, actual eurodeputado, seguido de Pedro Mota Soares, deputado na Assembleia da República.

No partido, Lobo Xavier é o primeiro nome do Conselho Nacional e foi deputado entre 1983 e 1995, chegando a liderar a bancada entre 1992 e 1994 (quando Manuel Monteiro era líder).

Do lado do PSD, coube ao cabeça de lista do PSD ao Parlamento Europeu, Paulo Rangel, anunciar o comissário europeu Carlos Moedas como mandatário nacional do partido às eleições europeias de Maio.

O actor António Capelo também volta a ser o mandatário da candidatura encabeçada pela eurodeputada do BE, Marisa Matias.