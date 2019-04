Lei de 2012 já faz aplicar impedimentos familiares aos gabinetes do Governo

O Presidente da República tem proposto que se altere o Código de Procedimento Administrativo para que este se aplique de forma inequívoca aos membros dos gabinetes do Governo, mas já existe uma lei que o faz. Trata-se do decreto-lei 11/2012, aprovado pelo Governo de Passos Coelho e que actualiza leis da década de 90 no que diz respeito à natureza, composição, orgânica e regime jurídico dos gabinetes dos membros do governo.

Continuar a ler