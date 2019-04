Cavaco nomeou cunhada para cargo em Belém

Cavaco Silva, antigo Presidente da República, nomeou a cunhada para um cargo de assessoria em Belém, durante o seu mandato presidencial, em 2006. O caso foi confirmado esta segunda-feira ao Observador pelo gabinete do ex-Presidente da República.

Maria Cavaco Silva, sua mulher, foi assessorada pela cunhada, Margarida Mealha Santos Silva, depois de ter sido nomeada para trabalhar com a mulher do então Chefe de Estado no Gabinete de Apoio ao Cônjuge — um órgão criado por Jorge Sampaio e que foi mantido por Cavaco aquando da sua chegada a Belém.

Ao Observador, o gabinete de Cavaco Silva garante que o ex-Presidente nunca escondeu a ligação familiar existente, sublinhando que o cargo de Margarida Mealha Santos Silva “nunca teve quaisquer funções ligadas à acção política e constitucional do Presidente da República.”

Margarida Mealha Santos Silva limitar-se-ia a apoiar a primeira-dama, que expressou o desejo de ser acompanhada por alguém da sua confiança.

O gabinete de Cavaco Silva argumenta que o mérito da carreira de Margarida Mealha no sector privado lhe valeu a nomeação e que foi abordada pelo Palácio de Belém quando dirigia a Sadomarítima, uma empresa do sector dos transportes marítimos.

Segundo o Observador, apesar de Margarida Mealha sempre ter estado “adstrita ao Gabinete de Apoio ao Cônjuge”, as suas funções foram alteradas em 2009. A partir desse ano, passou a fazer a assessoria da Casa Civil. Em 2011, foi reconduzida no segundo mandato de Cavaco. Terminado o mandato, foi agraciada com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante Dom Henrique — um reconhecimento habitual dos Presidentes nos términos dos mandatos aos membros dos seus gabinetes.

Cavaco Silva, durante os anos como primeiro-ministro, já tinha sido notícia por ter nomeado o cunhado, António Vieira Santos Silva (irmã de Maria Cavaco Silva) como vogal do conselho de administração da Cimpor. A nomeação aconteceu “a poucos dias da privatização” da empresa, referia a imprensa à época.