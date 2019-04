A face oculta do “Brexit”

O Reino Unido aderiu às Comunidades Europeias no ano de 1973, conjuntamente com o Reino da Dinamarca e a República da Irlanda. As Comunidades Europeias passaram, então, de seis para nove Estados membros. É útil recordar esta data, pois nessa altura ainda não existia a União Europeia que nasceu em 1992 com o Tratado de Maastricht. Isto significa que o Reino Unido esteve sempre presente nos grandes momentos de reforma do projeto europeu e, portanto, de revisão dos tratados europeus desde o Ato Único Europeu de 1986 até ao Tratado de Lisboa de 2007. Desse registo histórico diga-se, em abono da posição britânica, muitas foram as cláusulas de exceção, as declarações anexas e os opting out requeridos pelo Reino Unido que, em matéria europeia, sempre foi um Estado relutante, embora muito útil no que diz respeito ao equilíbrio de poderes entre as principais potências europeias.

