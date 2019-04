Para um PÚBLICO mais perto do público<_o3a_p>

Parecem-me bem as alterações que o PÚBLICO vai implementar e que na edição de ontem (dia 7 de Abril) referenciou. No entanto, tal como eu, haverá muitos leitores regulares da edição impressa e que por motivos vários não são assinantes, nomeadamente, por se deslocarem e comprarem o jornal fora do quiosque habitual. Aos assinantes “digitais” vai ser permitido terem também acesso à edição impressa; seria óptimo que quem compra a edição impressa tivesse igualmente acesso à edição online, como forma de divulgar e partilhar informação considerada relevante. O limite de sete acessos online por mês parece-me pouco e considero que incluir na edição impressa um código de acesso online seria óptimo, nem que o preço de capa aumentasse, por exemplo 10 cêntimos.<_o3a_p>

Norberto de Oliveira Manso, Sabugal

República monárquica?

As relações familiares deram pano para mangas, na semana que passou. O Presidente da República entende que seria melhor uma nova lei. Os partidos ora remetem o caso para a ética de cada um, ora para a comissão de transparência, ora para o bom senso. Resultado final? Zero. E porquê? Porque quem ocupa hoje cargos públicos de relevo, pretende, salvo raras e honrosas excepções, o compadrio ou o “jeitinho” de gerir a coisa pública em família. Em minha opinião, dado que a maioria dos nossos políticos não têm bom senso, há que legislar. E depressa!

José Alberto Ortigão de Oliveira, Porto

Abusos

Não posso deixar de escrever esta carta sobre o assunto na ordem do dia: apouca vergonha das “famílias” do PS no Governo e no Estado. Segundo noticiou a seu tempo a comunicação social, Carlos César foi um dos primeiros a dar o exemplo de colocar familiares em vários lugares públicos, aproveitando a presença do PS no poder. Mas a ida para o Governo sucessivamente de parentes uns dos outros é uma pouca vergonha ainda mais descarada. O que me espanta, no meio disto tudo, como já referi anteriormente, é que um político experiente, sagaz e sempre atento ao que pode correr mal como é o primeiro-ministro António Costa não tenha sido capaz de antecipar que esta promiscuidade de familiares chegados no poder, e logo tantos, é uma pouca vergonha, além do aspecto de fechamento que dá ao país sobre a capacidade de recrutar gente capaz para o Governo.

O critério de competência já não colhe, a não ser que signifique que é cada vez mais difícil recrutar pessoas competentes dispostas a ir para o Governo fora daquele círculo apertado dos laços familiares e de amizades de berço... Passa das marcas!

Fernando Santos Pessoa, Faro

