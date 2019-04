A reunião extraordinária do Conselho Europeu dedicada ao artigo 50.º foi convocada por Donald Tusk no dia 29 de Março, a data original do “Brexit”, depois de a Câmara dos Comuns ter chumbado, pela terceira vez, o acordo de saída negociado entre Londres e Bruxelas. Na sexta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, endereçou ao presidente do Conselho Europeu um pedido oficial para a discussão de uma extensão do prazo do “Brexit” até ao dia 30 de Junho. Esta terça-feira, Tusk enviou aos líderes uma proposta para um adiamento mais prolongado, até um ano. Esta é a coreografia da cimeira:

17h: Os 28 chefes de Estado e governo da União Europeia, bem como os dirigentes das instituições europeias e o negociador para o “Brexit”, Michel Barnier, chegam ao Conselho.

18h: Os trabalhos arrancam com uma troca de impressões com o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, que depois abandona a sala, onde permanecem apenas os líderes europeus e os tradutores.

18h30: A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, faz uma exposição aos seus homólogos, explicando as razões do pedido para o adiamento da data do “Brexit”. Na última reunião, a 21 de Março, a líder britânica foi questionada durante mais de uma hora, Não há um tempo definido para a sessão de perguntas e respostas, após a qual Theresa May se retira para que os 27 possam debater entre si.

20h: A discussão decorre no formato “jantar de trabalho”, o que quer dizer que os líderes não saem da sala para comer. Durante esse período, podem consultar os seus representantes permanentes, que se encontram em salas contíguas, e que já terão tentado negociar um primeiro rascunho de conclusões. Como se trata de uma decisão política de alto nível, a redacção do documento final será feita na hora, com varias versões a serem emendadas em função das posições dos países. Depois de ser encontrada uma solução de consenso — é precisa a unanimidade — a primeira-ministra britânica é informada.

Hora por determinar: No final dos trabalhos, há uma conferência de imprensa do presidente do Conselho, Donald Tusk, e do presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker. Os líderes europeus dirigem-se aos jornalistas nas respectivas salas nacionais.