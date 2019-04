Consulado de Portugal em Londres aberto mais duas horas por dia

O Consulado-Geral de Portugal em Londres vai a partir desta terça-feira prolongar o horário de atendimento em duas horas diárias para responder a um aumento de procura devido ao “Brexit”, disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

A partir desta terça-feira, o posto abre às 8h locais (a mesma hora em Lisboa) em vez das 8h30 e encerra às 18h (e não às 16h30 como sucedia até agora), seguindo o exemplo do posto de Manchester, que introduziu um horário alargado na véspera, segunda-feira, das 8h15 às 17h.

Porém, ao contrário de Manchester, que vai abrir portas e atender ao público em 17 sábados de semanas alternadas até ao final do ano, Londres vai funcionar aos fins-de-semana, mas apenas para trabalho de retaguarda.

“Em Londres, os sábados serão aproveitados para organizar e preparar trabalho de backoffice relativo aos registos de nascimento, cartões de cidadão e passaportes”, disse José Luís Carneiro à agência Lusa.

O governante português referiu que a situação laboral e social dos funcionários na capital é diferente da dos colegas no norte de Inglaterra, pois o custo oneroso com o alojamento obriga muitos a residirem fora de Londres, resultando em viagens demoradas até ao posto.

O secretário de Estado manifestou compreensão com estas condições e louvou os “esforços adicionais dos funcionários [de ambos os consulados] para cumprir uma missão pública”.

No âmbito do processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), todos os cidadãos europeus, incluindo os portugueses, terão de se candidatar ao estatuto de residentes no país pelo menos até ao final de 2020. Para fazer este registo é necessário provar a identidade através do passaporte ou do cartão do cidadão.

O Governo português prevê que seja necessário renovar 32,5 mil documentos de identificação a portugueses residentes no Reino Unido só este ano.

De acordo com dados dos serviços consulares, 302 mil cidadãos portugueses estão registados no Reino Unido, 245 mil dos quais na área de jurisdição do Consulado-Geral em Londres e 57 mil na área de jurisdição de Manchester.

Estas medidas fazem parte do plano de contingência do Governo para o “Brexit", que também inclui o reforço dos postos consulares com meios humanos e técnicos e o lançamento de uma linha telefónica dedicada que presta esclarecimentos e faz marcações para o atendimento.

José Luís Carneiro revelou também que, no âmbito do mesmo plano, o executivo português pretende ampliar o espaço de atendimento do consulado em Londres num edifício adjacente ao posto que ofereça “maior agilidade no processamento dos actos consulares”.