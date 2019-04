Tudo em aberto nas eleições em Israel

As urnas fecharam e as sondagens à boca das urnas começaram a sair nas televisões israelitas e eram... diferentes. Uma previa um empate de 36 deputados entre o Likud do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e a Aliança Azul e Branca do seu rival, Benny Gantz; outra dava uma pequena vitória a Netanyahu, outra ainda previa uma vantagem a Benny Gantz.

Quanto aos blocos que potencialmente podem formar governo, com a excepção de uma (que dava vantagem ao bloco mais à direita de Netanyahu), as restantes projecções davam um empate rigoroso de 60-60 no Parlamento.

O jornalista do Ha’aretz Anshell Pfeffer, biógrafo de Netanyahu, notava que apesar de ser precisa cautela por causa dos “resultados muito díspares”, esta “não parece ser até agora uma grande noite para Bibi”, o diminutivo pelo qual o primeiro-ministro, no poder há dez anos seguidos, é conhecido.

Mas a jornalista do Jerusalem Post Lahav Harkov sublinhava que “tanto em 1996 como em 2015 Netanyahu venceu quando parecia que não poderia pelas sondagens à boca das urnas – por uma pequena margem em 1996 e por uma grande margem em 2015.”

Não perdendo tempo, Benny Gantz foi o primeiro a reivindicar vitória. O antigo chefe do Exército sabe bem que é prematuro “e que as sondagens ainda podem virar”, diz Pfeffer. “Mas está a aproveitar enquanto pode”. Um pouco mais tarde, o ainda primeiro-ministro também reclamou vitória: “O bloco de direita liderado pelo Likud teve uma vitória clara”.

O ambiente nas sedes dos dois partidos parecia confirmar a tendência, com “euforia absoluta” na aliança Azul e Branca (segundo o Ha’aretz) e uma disposição sombria no Likud (segundo o Jerusalem Post).

Depois de contados os votos, o Presidente, Reuven Rivlin, consultará os líderes dos partidos e verá quem tem mais condições de formar Governo. O líder do partido escolhido terá depois seis semanas para juntar uma coligação e se falhar, outro terá a mesma hipótese.



Netanyahu martelou nos últimos dias na tecla de quem não votasse Likud poderia “acordar com um governo de esquerda”, e no dia da eleição, que é feriado em Israel, foi mesmo à praia para apelar, mais uma vez, ao voto.

Se o resultado for mesmo um empate, há um precedente de uma coligação de “bloco central”, o de 1984 com Yitzhak Shamir (Likud) e Shimon Peres (Labour), que acabaram por formar um governo de coligação com rotatividade do cargo de primeiro-ministro entre os dois.