Abdelkader Bensalah nomeado Presidente interino da Argélia

O Parlamento da Argélia confirmou esta terça-feira a nomeação do presidente do Senado, Abdelkader Bensalah, como Presidente interino do país.

Bensalah vai ocupar o cargo nos próximos 90 dias, em substituição do histórico Abdelaziz Bouteflika, que se demitiu na semana passada.

A escolha foi feita nos termos constitucionais, já que a presidência interina deve ser exercida pelo presidente do Conselho da Nação (Senado), por um período máximo de 90 dias até à nova eleição presidencial.

Abdelkader Bensalah, de 77 anos, é uma figura desprestigiada e impopular, e é descrito por alguns analistas como “um clone de Bouteflika".

Ainda que seja no cumprimento da Constituição, a escolha de Bensalah não agrada aos argelinos que se têm manifestado contra os anos de poder de Bouteflika.

Nos protestos nas ruas de Argel pede-se a saída dos “3B": de Abdelkader Bensalah, mas também do líder do Conselho Constitucional, Tayeb Belaiz, e do primeiro-ministro, Noureddine Bedoui. Os manifestantes exigem que o período de transição seja liderado por instituições provisórias até às eleições.