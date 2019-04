O bar Snob e o alfarrabista Mundo dos Livros vão ser Lojas com História

Depois de chegar ao 100 anos, na segunda-feira, o decano dos alfarrabistas portugueses, João Rodrigues Pires, verá agora o seu Mundo do Livro — já quase nos setenta anos — pertencer ao clube das lojas com mais história da cidade. Mas não será a única. Também o bar Snob e a casa de fados O Faia vão passar a pertencer às Lojas com História. A câmara de Lisboa vota na quinta-feira a inclusão destes espaços e de mais oito estabelecimentos no grupo do comércio mais emblemático da cidade.

No entanto, esta distinção, que estará depois sujeita a consulta pública por 20 dias, vai estender-se também à Livraria Olisipo, no Largo Trindade Coelho, à Padaria São Roque, no Príncipe Real, à loja de têxteis-lar Teresa Alecrim, no Chiado, e à Sapataria A Deusa, na Rua Primeiro de Dezembro. Numa primeira avaliação, a Ourivesaria Rosa de Ouro, na Rua da Lapa, e a Tabacaria Costa & Diogo, na Avenida Almirante Reis, tinham ficado excluídas desta lista, no entanto, após terem contestado, acabaram por ser igualmente distinguidas.

Além das lojas, a câmara vai também distinguir, na categoria oficinas, a Flor da Selva - Torrefacção de Cafés, na Travessa do Pasteleiro, na freguesia da Estrela, e a Alfaiataria Gualdino, em Carnide.

Ao longo dos últimos anos, a pressão imobiliária e a subida das rendas na cidade têm pressionado algumas destas lojas históricas, vendo-se estas obrigadas a fechar as portas. Com a distinção que lhes será atribuída, estes estabelecimentos passarão a beneficiar de uma protecção em face da liberalização das rendas. Desta forma, os contratos não poderão ser submetidos ao novo regime de arrendamento urbano (NRAU) pelo prazo de cinco anos e, nos que tenham transitado para o NRAU, os senhorios não podem opor-se à renovação de novo contrato por dez anos.

Este programa foi anunciado pela Câmara de Lisboa em 2015, mas só em 2017, depois da aprovação do seu regulamento, foram distinguidas os primeiros 63 espaços comerciais. Desde então, o Lojas com História está a receber candidaturas de comerciantes que considerem que as suas lojas têm as características para integrar o programa. A autarquia tem ainda um fundo municipal de 250 mil euros, que se destina a apoiar as lojas classificadas, por exemplo, na preservação de património, na modernização da actividade e na criação de programas culturais.