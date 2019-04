Aleixo sem gente no início de Maio. Torres vão ser “desmontadas”

Só 11 famílias residem actualmente nas três torres do Aleixo e na primeira semana de Maio o bairro deverá estar vazio. A garantia foi dada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que em Março tinha admitido ter falhado o prazo para os realojamentos, cuja conclusão estava prevista inicialmente para esse mês. Agora, afiançou, o processo está às portas de estar terminado e a autarquia já elegeu como vai demolir as torres: ao contrário das duas primeiras, que foram implodidas, estas serão “desmontadas”.

Ao Fundo do Aleixo já foi enviado um pedido para que “preparasse a demolição das torres”. E a aposta pela desmontagem foi feita por várias razões: “Em termos económicos é mais razoável fazê-lo, em termos políticos parece-me mais adequado e em termos ambientais é claramente melhor porque não lança poeiras”, justificou.

O único senão, informou, no seguimento de uma pergunta da CDU durante a reunião de câmara, é a estratégia implicar “mais tempo” para ser concluída. Ainda assim, informou, será uma empreitada para “seis meses”: “É mais económico e vai avançar.”

Quanto às “obrigações” da Invesurb, Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado criado em 2010 para gerir o projecto do Bairro do Aleixo - que em troca pelos terrenos se comprometeu em criar na cidade uma bolsa de casas -, o presidente da autarquia considera estarem no bom caminho, apesar de apenas dois dos cinco projectos prometidos - as casas nas Ruas Mouzinho da Silveira e Musas - estarem concluídos.

O prédio da Travessa de Salgueiros “está em construção”. O processo das Eirinhas, cujo projecto inicial foi alterado, tem o “licenciamento concluído” e prepara-se para avançar em breve. “A única coisa que falta é o bairro do Leal”, informou.

Em Setembro de 2018, viviam ainda 270 famílias nos três edifícios do bairro, depois de a torre 5 ser demolida em 2011 e a torre 4 ter tido o mesmo fim em 2013, ano do último mandato de Rui Rio. Inicialmente, a ideia era realojar os moradores do Aleixo em casas criadas pelo Fundo. Mas desde essa narrativa inicial muito mudou. Ainda com Rio à frente da Câmara do Porto, os realojamentos foram sendo feitos em diversos bairros do parque habitacional da câmara, aumentando ainda mais a já longa lista de espera por casa na Domus Social.

Rui Moreira havia assegurado não retirar os moradores do Aleixo antes de as casas do fundo estarem prontas. Mas a degradação progressiva das três torres fez o autarca mudar de ideias. Alguns moradores terão sido transferidos para as casas de Mouzinho da Silveira e Musas, mas os inquilinos municipais estão sobretudo a ocupar outros bairros da cidade.

No relatório de contas de 2018 da Invesurb, reportava-se que o Fundo do Aleixo não tinha os “meios financeiros próprios ou alheios” para assegurar a totalidade das reabilitações e construções com as quais se haviam comprometido. E as datas para a demolição das torres eram também uma incógnita. Nos terrenos do Aleixo, com vistas para o Douro, está prevista a construção de sete blocos habitacionais de luxo.