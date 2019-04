“Operação Praia Limpa: um dia para limpar cinco praias do Algarve

A Praia da Angrinha e a Praia Grande, em Lagoa; a Praia da Galé e a Praia dos Salgados, em Albufeira; e a Praia de Armação de Pêra, em Silves vão receber centenas de voluntários no dia 12 de Maio para a “Operação Praia Limpa”, uma iniciativa do parque aquático Zoomarine.

As inscrições abriram a 8 de Abril e encerram a 10 de Maio. Para participar, basta escolher a praia em que quer colaborar e inscrever-se no site oficial, devendo ter atenção às recomendações: levar roupa e calçado confortável e adequado, chapéu e protector solar e um cantil de água “em vez da habitual garrafa de plástico”. A organização assegura luvas adequadas. Caso queira levar crianças, é solicitado que cada participante fique responsável pelos seus mais pequenos, já que a organização não poderá assegurar meios para fazê-lo.

Todos os participantes terão direito a um lanche matinal e a um diploma digital. Já para os primeiros 150 inscritos que marquem presença (entre as 09h30 e as 11h30) em cada concelho haverá t-shirts.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A “Operação Praia Limpa” acontece desde 2017 e faz parte da iniciativa de responsabilidade ambiental Together We Protect. O objectivo passa por remover “ao longo de vários quilómetros (ao nível da faixa costeira e dos fundos marinhos), os detritos de origem humana que nunca se deveriam encontrar nas nossas praias” e que são cada vez mais “omnipresentes, numerosos e perigosos”, resume o Zoomarine em comunicado. Isto para que as praias fiquem “um pouco mais livres de plásticos, beatas, latas, restos de artes de pesca, partes de embarcações, pedaços de electrodomésticos, entre tantos outros”.

Praia da Galé DR/Turismo do Algarve Salgados DR/Turismo do Algarve Fotogaleria DR/Turismo do Algarve

Os parceiros que este ano colaboram na iniciativa incluem as autarquias locais, a Autoridade Marítima Nacional e a Polícia Marítima, empresa Águas do Algarve, Algar (sedeada em Almancil e dedicada ao tratamento de resíduos sólidos) e a marca Lipton, além da Aliança ODS Portugal – iniciativa da rede Global Compact Network Portugal que tem como objectivo “organizar a contribuição do sector empresarial para a realização dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, informa o IAPMEI, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas que integra esta aliança.