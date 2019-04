CNN escolhe o Lusitânia para lista dos melhores comboios-hotel da Europa

São os “best european sleeper trains”, segundo o canal de viagens da CNN, e, entre comboios históricos e viagens que cruzam de Londres a Escócia ou Veneza, de Paris a Moscovo ou mesmo o comboio do Pai Natal, há um com Lisboa como partida/chegada, o Lusitânia Comboio Hotel.

O comboio, que atravessa diariamente a noite ibérica, interligando Lisboa e Madrid e a CP e a espanhola Renfe, tem partidas diárias das duas capitais ibéricas. No artigo da CNN Travel, é dado um cunho mediterrânico à viagem entre Lisboa e Madrid, mais cultural que geográfico, presume-se, considerando-se uma oportunidade para “viajar de uma grande cidade mediterrânica para outra”.

Referindo-se o Lusitânia como um dos “trenhoteles” da Renfe (Talgo), destacam-se comidas quentes e vinhos no bar, além do quarto privado garantido pelos compartimentos de Primeira Classe ou, em especial, pelo estilo suíte garantido pela Gran Classe.

Partindo-se do princípio que é o trajecto Madrid-Lisboa, sublinha-se que uma das grandes vantagens do Lusitânia é a possibilidade de chegar no comboio directamente ao centro da cidade portuguesa, “neste caso, à bela estação de Santa Apolónia”. O Lusitânia actual é, na verdade, uma fusão entre o histórico Lusitânia Expresso e o Sud Expresso (Paris): os comboios internacionais foram fundidos numa composição única, em 2012, sendo que, em Medina del Campo, um ramo segue para Madrid e outro para a fronteira francesa.

Segundo o resumo da CP para o serviço Lisboa-Madrid, o Lusitânia oferece “lugares cama em compartimentos para uma, duas ou quatro pessoas” ou “lugares sentados em classe Turista, em carruagem salão”. Para dormir, há três classes: Gran Classe Single ou Duplo - com compartimento para uma ou duas pessoas, com casa de banho (incluindo duche e artigos de higiene) e telefone interno”, Cama Preferente Single ou Duplo (a diferença aqui é que se passa de casa de banho a lavatório), Cama Turista (2.ª classe, a de quatro pessoas, ainda com lavatório e artigos de higiene). Outra vantagens das classes superiores: Gran Classe e Preferente têm direito a lounges VIP em Madrid e Lisboa. Na carruagem-bar há serviço de jantar e de pequeno-almoço.

Quanto a preços, a CP promete actualmente uma promoção com viagens no Lusitânia desde 24,60 euros, sendo que a tarifa-base é de 62,50 euros para Turista sentado e sempre a subir, pelos diferentes níveis e opções, até aos 180,50 para cabine Gran Classe Single. A viagem dura cerca de dez horas e está frequentemente esgotada, sendo aconselhar reservar com antecedência.

A lista da CNN Travel inclui ainda viagens em comboios-hotel como o Caledonian Sleeper (trajecto Londres - Fort William, Escócia), no Thello que liga Paris a Roma, no Tolstoy que liga Helsínquia a Moscovo ou, ainda da Rússia, no comboio de Moscovo a Paris e Nice (com paragens em Berlim ou Varsóvia), sem esquecer o passeio no Santa Claus Express, que liga Helsínquia a Rovaniemi, na Lapónia, por terras do Pai Natal. Na selecção não falta o esplendoroso Venice Simplon-Orient-Express, um dos mais célebres comboios de luxo do mundo, o Expresso do Oriente, imortalizado em obra-prima criminosa de Agatha Christie - sendo que aqui, o único crime para os amantes das viagens de comboios será não fazer uma viagem nele pelo menos uma vez na vida.