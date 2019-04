Têxtil e vestuário mantêm exportações a subir

Fala-se em crise na indústria têxtil e do vestuário (ITV), mas os dados oficiais mostram um sector com as vendas a subir tanto no mercado interno como externo. Nos primeiros dois meses de 2019, as exportações cresceram 1,1% face ao período homólogo de 2018, com os têxteis a mostrarem maior dinamismo (subida de 3,2%), seguido do vestuário (progressão de 0,4%), com destaque para o vestuário de malha, que cresceu 1,3%.

Em terceiro lugar, o sector dos têxteis-lar e outros artigos têxteis confeccionados registou uma subida de 0,2% no mesmo período face ao ano anterior.

Em valor, as vendas ao exterior da ITV em Janeiro e Fevereiro ascenderam a 880 milhões de euros, o que compara com os 870 milhões de euros do período homólogo de 2018.

Os números do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados nesta manhã pela Associação dos Têxteis de Portugal indicam que as importações registaram “um novo aumento exponencial”, de 13,1%, com “especial destaque” para o vestuário de tecido e malha, que cresceu 16% face aos dois primeiros meses de 2018. O que, segundo a ATP, “indicia um bom momento no consumo interno no mercado português”.

Feitas as contas, o saldo da balança comercial da ITV foi de 128,3 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de 117%.