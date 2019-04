Dividida, a Europa espera sinais de mudança vindos de Pequim

Com as diferentes capitais europeias ainda com visões divergentes sobre qual a melhor forma de lidar com o poderio económico chinês e com o gigante asiático focado em tentar evitar na Europa uma réplica do confronto comercial que tem neste momento com os EUA, a União Europeia quer aproveitar a 21ª cimeira bilateral com a China, que se realiza esta terça-feira em Bruxelas, para fazer passar a mensagem de que “chegou o momento de Pequim passar à acção”, provando que está genuinamente interessada em acabar com os bloqueios que impedem ou comprometem o fluxo comercial e o investimento entre os dois blocos.

Continuar a ler