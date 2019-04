Dinheiro para Casa Eficiente em risco de não chegar às famílias

Tinha tudo para dar certo: linha de financiamento assegurada em condições especiais pelo Banco Europeu de Investimento (no montante de 100 milhões de euros), vontade política (o programa foi promovido pelo Governo) e uma confederação sectorial, a da Construção e do Imobiliário (CPCI), a atravessar-se pelo sucesso do programa. O cenário favorável não foi, porém, suficiente para atingir o sucesso que as três entidades vaticinaram e, cumprido um terço da sua duração, o número de projectos viabilizados e o montante de empréstimos concedidos continuam muito reduzidos. De tal forma que o presidente da CPCI, Manuel Reis Campos, limita-se a dizer que “o programa não arrancou”.

Continuar a ler