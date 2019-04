Bruxelas insiste no “sonho” do TGV em Portugal, mas diz que escolha é do Governo

“A conectividade das regiões é uma prioridade para a Comissão Europeia, tanto no presente como no futuro e essa prioridade vai manter-se no próximo quadro comunitário. Mas compete aos estados membros decidir se nos caminhos-de-ferro as ligações transfronteiriças devem ser feitas em alta velocidade ou em linhas convencionais”. Carole Macel-Blanchard, chefe da Unidade de Portugal e Espanha na DG Regio (Direcção-Geral de Política Regional e Urbana), disse ao PÚBLICO que, no âmbito das ligações entre estes países, compete a estes decidirem se querem ou não uma linha de alta velocidade (TGV, na sigla de origem francesa).

