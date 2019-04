Tottenham vence na estreia europeia do novo estádio

A vantagem é do Tottenham no duelo inglês dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. A jogarem em casa, na estreia europeia do seu novo recinto, os “spurs” venceram o Manchester City (1-0) graças a um golo do sul-coreano Son Heung-min.

A primeira grande oportunidade até pertenceu à equipa de Pep Guardiola (que não pôde contar com Bernardo Silva, com problemas físicos). Um remate de Sterling foi desviado pelo braço de Danny Rose e, após consulta às imagens, o árbitro assinalou a grande penalidade. Mas Agüero, frente a Lloris, permitiu a defesa (13’).

O marcador só funcionaria na segunda parte, num lance em que Son Heung-min não desistiu: após passe de Eriksen, o sul-coreano evitou que a bola saísse pela linha de fundo, rodou, tirou Delph da frente e rematou por baixo de Ederson para o golo.

A decisão da eliminatória joga-se dentro de uma semana, em Manchester. O vencedor enfrentará nas meias-finais a equipa apurada no duelo entre Ajax e Juventus.