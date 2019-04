Tottenham-Manchester City: a certeza de um “Brexit” na Champions

Ao contrário do que acontece com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, em que não há certeza de quando e como vai acontecer (ou se alguma vez irá acontecer), os quartos-de-final da Liga dos Campeões terão, garantidamente, o primeiro “Brexit” inglês da competição. Sairá do duplo duelo entre Tottenham e Manchester City que tem, nesta terça-feira, o primeiro capítulo, naquela que será a estreia europeia do novo estádio dos londrinos. Quem passar, terá pela frente o vencedor do confronto entre Ajax e Juventus.

Esta tem sido, de facto, uma época de grande reafirmação dos clubes ingleses no futebol europeu. Na Liga Europa estão dois participantes (Chelsea e Arsenal), na Champions estão quatro (Tottenham, Manchester City, Manchester United e Liverpool), que são os seis primeiros classificados da Premier League inglesa. Mas ter metade dos oito participantes não significa, necessariamente, um título. Em 2008-09, também eram quatro ingleses em oito e passaram três às meias-finais, mas o campeão foi o Barcelona de Pep Guardiola (numa final contra o Manchester United).

Para além da nacionalidade, há outra coisa que une Tottenham e Manchester City nestes quartos-de-final. Entre as oito, são as únicas que nunca conquistaram um título, para além de nunca sequer terem chegado a uma final – o mais longe que chegaram foi às meias-finais, o Tottenham em 1962 (eliminado pelo futuro campeão Benfica), o City em 2016 (eliminado pelo Real Madrid a caminho do seu 11.º título). E será, também, a primeira vez que ambas se defrontam numa competição europeia, depois de 156 jogos em quatro competições internas diferentes (incluindo quatro na segunda divisão).

Tendo em conta a relação de forças entre Tottenham e City nos últimos tempos, o favoritismo está do lado dos homens de Guardiola. A equipa de Manchester está numa luta a dois com o Liverpool pelo título de campeão, enquanto os londrinos estão pouco seguros no seu terceiro lugar. E o City pode estar a caminho de uma época histórica, em que já ganhou duas competições (Supertaça e Taça da Liga) e ainda está na luta por mais três (campeonato, Taça de Inglaterra e Champions).

O jogo desta terça-feira, em Londres, será o 53.º da época para os “citizens” e, depois, tem mais oito garantidos. Chegando à final da Champions, serão 64 jogos, e Guardiola, habituado a épocas longas e cheias de sucesso, diz que a equipa tem aguentado bem o ritmo intenso de um calendário sobrecarregado. “A equipa tem mostrado que consegue estar focada de três em três dias e é por isso que estamos aqui. Mas não sei se as nossas pernas e cabeças estão frescas”, disse o técnico catalão, que procura repetir no City o sucesso europeu que conheceu no Barcelona (dois títulos na Champions).

Na época passada, o City ficou-se pelos quartos-de-final frente a outro adversário britânico, o Liverpool, que venceu a primeira mão em Anfield por 3-0 e a segunda, no Etihad, por 1-2. Desta vez, tem de ir primeiro à nova casa do Tottenham e essa talvez seja uma das armas mais potentes da equipa londrina neste confronto.

Mauricio Pochettino quer aproveitar as boas energias do estádio novo para ser dominante desde o início. “Queremos ser agressivos desde o primeiro minuto, dominar e a um ritmo alto. Ele [Guardiola] sabe que somos bravos, que gostamos de ir para a frente e ser protagonistas”, frisa o técnico argentino do Tottenham, que tem sido um dos responsáveis pelo ressurgimento dos “spurs”, mas a quem ainda falta um título desde que assumiu o comando da equipa em 2014.