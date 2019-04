FC Porto no ataque à Champions: a chave está na cabeça

O FC Porto vai a Liverpool, nesta terça-feira (20h), disputar um jogo a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões e no qual terá de ter cabeça: cabeça para perceber que não pode “perder o norte” com um eventual golo sofrido, porque ainda haverá segunda mão no Dragão; cabeça para recordar e corrigir os erros cometidos no “massacre” que sofreu aos pés do Liverpool, em 2017/18; usar a cabeça, literalmente, para fazer valer o estatuto de equipa mais forte da Champions em matéria de golos de bola parada e em lances aéreos, que poderão ser essenciais neste jogo.

E um golo em Liverpool, nesta terça-feira, poderá ser tudo o que os “dragões” precisam para manter de pé o sonho de conquistar a competição. Sonho que Pepe, central portista que não jogará por castigo, assumiu na antevisão da partida: “Já ganhei a Liga dos Campeões três vezes e esta época vai ser a quarta, se Deus quiser.”

Para lá chegar, o FC Porto tem de fazer algo que nunca fez: vencer o Liverpool. Três derrotas e dois empates, em cinco jogos, não são um cartão-de-visita sublime, muito menos se olharmos para os 12 golos sofridos e apenas dois marcados. O último duelo entre as equipas, na última temporada, trouxe um “massacre”, por 5-0, que “chutou” os portugueses para fora da prova e que Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, considera ser “mais valioso para o FC Porto, porque pode servir de motivação”.

Já Sérgio Conceição recusa que haja motivação particular, rejeitando a existência de um sentimento de vingança. “Não há vingança nenhuma. Todos os jogos têm histórias diferentes. O que se passou no ano passado foi no ano passado. Ponto”, disparou, na antevisão da partida, garantindo que o FC Porto acredita na vitória em Liverpool: “Eu não sonho, eu acho que é possível ganhar aqui.”

Ainda assim, nesta terça-feira, os “dragões” devem preparar-se para uma autêntica “avalanche” ofensiva dos ingleses. O Liverpool é, a par do Manchester City, a equipa da Champions que mais tempo passa no meio-campo adversário e é a que menos tempo passa no seu próprio meio-campo. Além disto, o Liverpool é a equipa que menos remates concede aos adversários (nove por jogo).

Tudo isto permite presumir que o FC Porto terá de gerir e aproveitar bem as parcas possibilidades de atacar, fazendo uso não só das transições, como, sobretudo, das bolas paradas: a equipa de Sérgio Conceição é a equipa em prova com mais golos de bola parada, com mais golos de cabeça e com mais duelos aéreos ganhos. Para o FC Porto há, ainda, outro factor importante: o Liverpool não vai poder utilizar o lateral-esquerdo Robertson (castigado), uma fragilidade que poderá ser aproveitada pelos “dragões”, que canalizam mais de 40% dos seus ataques pelo lado direito. Corona, um dos portistas em maior destaque nesta temporada, poderá, desta forma, ser o “joker” de Conceição para esta partida.

Tal como o treinador portista também alertou, jogar em Anfield, para o Liverpool, é um bálsamo: em 2018/19, a equipa de Klopp ainda só perdeu com o Chelsea, para a Taça da Liga inglesa, somando 17 vitórias em 21 jogos numa casa que, nesta terça-feira, terá, certamente, um ambiente digno de um jogo entre as oito melhores equipas da Europa.

O Liverpool não terá Robertson – a única ausência do “onze” habitual –, mas o FC Porto não terá motivos para se sentir tranquilo: os portistas vão jogar a Inglaterra sem Herrera e Pepe, também castigados, e, possivelmente, sem Alex Telles, ainda com limitações físicas. Mais. Militão, Danilo e Otávio estão em risco de suspensão para a segunda mão, caso vejam cartão amarelo.

Para o treinador do FC Porto, estas ausências não serão decisivas. “O importante é perceber o poderio do adversário e o facto de ser o primeiro jogo dos quartos-de-final. A dinâmica é mais importante do que se joga a, b ou c”.

O FC Porto vai por isso a Inglaterra sabendo que precisa de fazer história e que a cabeça tem de estar “no lugar”: continuar a explorar o melhor que a equipa faz, a nível de bolas aéreas, e saber gerir, mentalmente, a “avalanche” ofensiva que se espera do Liverpool.