A vida de Rino Lupo deu um filme

Em 2017, a Cinemateca Portuguesa publicou em DVD Mulheres da Beira (1922) e Os Lobos (1923), dois filmes de Rino Lupo, figura pioneira do cinema rodado em Portugal. Por essa altura já Pedro Lino trabalhava há alguns anos num documentário sobre Lupo, que viria a ter estreia fora de concurso no IndieLisboa em 2018. “Uma feliz coincidência”, nas palavras do realizador português, que vê Lupo chegar esta noite à estreia no canal premium TVCine2 (22h).

