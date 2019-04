A olhar para o vazio

Em Maio deste ano celebramos os 100 anos da expedição do famoso astrónomo Arthur Eddington à ilha do Princípe. Nessa expedição, Eddington mediu — durante um eclipse — a deflexão da luz de estrelas distantes quando esta passava perto do Sol. A trajectória da luz das estrelas curvava ao pé do Sol, a luz era “puxada” para o Sol! A expedição de Eddington demonstrou que a teoria de Newton da gravitação tinha falhas, e constatava que a descrição mais completa era dada pela teoria da Relatividade Geral de Einstein. Foi esta medição que tornou Albert Einstein famoso à escala planetária. A teoria da Relatividade Geral (“Talvez a maior criação científica que alguma vez se fez”, segundo Paul Dirac, um brilhante físico inglês que previu a existência do positrão, também chamada de antielectrão) é matematicamente elegante mas muito complexa, e veio corrigir a teoria de Newton. A título de exemplo, sem a teoria de Einstein, uma tecnologia tão fundamental dos nossos dias como o GPS não funcionaria de forma correcta...portanto correcções por vezes são fundamentais!

