E se observasse o movimento das aves (quase) em tempo real?

Cada vez é mais fácil seguir o movimento das aves. Através da nova versão online do projecto EuroBirdPortal, poderá aceder a mapas da distribuição ao longo do ano de 105 espécies de aves na Europa, que nos últimos 30 anos perdeu 421 milhões destes animais. Estes mapas são actualizados todas as semanas, permitindo assim que se acompanhe as deslocações das aves quase em tempo real. “Pela primeira vez, as últimas movimentações das aves poderão ser seguidas só com um clique”, frisa Gabriel Gargallo, coordenador deste projecto, que estará esta terça-feira em Évora para apresentar esta nova versão. Aliás, este será um dos momentos altos da 21.ª Conferência do European Bird Census Council (EBCC), a Bird Numbers 2019, que começou na segunda-feira e termina no sábado (8 a 13 de Abril).

