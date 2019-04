Parlamento vai discutir residência alternada dos filhos em caso de divórcio

O PS já fez entrar no Parlamento o seu projecto de lei que prevê que os filhos de casais divorciados fiquem a viver com os dois progenitores depois da separação, em regime alternado.

“O tribunal privilegiará a residência alternada do filho com ambos os progenitores, independentemente de mútuo acordo nesse sentido e sem prejuízo da fixação de alimentos, sempre que, ponderadas todas as circunstâncias relevantes, tal corresponda ao superior interesse daquele.” É este o texto que o PS quer fazer constar no artigo 1906.º do Código Civil. O respectivo projecto de lei deverá ser discutido em plenário até ao Verão.

“Não é nenhuma revolução nem é isso que se pretende”, ressalva um dos deputados subscritores do projecto, Fernando Rocha Andrade, para quem o objectivo é que a lei, “ao explicitar o princípio da residência alternada, apoie a jurisprudência”. “O que este projecto faz é tornar a residência alternada das crianças a solução preferida pela lei, se não houver circunstâncias do caso que aconselhem outra solução”, acrescentou.

O direito da criança a ter ambos os progenitores presentes “durante o seu desenvolvimento pessoal” é o princípio norteador desta proposta de alteração. No preâmbulo da proposta, o PS fundamenta-se ainda numa resolução de 2015 do Conselho da Europa que recomenda a introdução na legislação do princípio da residência alternada depois da separação, considerando que “o desenvolvimento partilhado da responsabilidade parental pode ajudar a ultrapassar estereótipos de género sobre os papéis que supostamente estão atribuídos ao homem e à mulher no seio familiar”.

Residência alternada não dispensa fixação de alimentos

Este projecto lei surge a reboque da petição que chegou em Junho ao Parlamento, apresentada pela Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, reclamando a presunção jurídica da residência alternada, ou seja, que, por defeito, os tribunais deliberem no sentido da residência alternada em todos os casos de regulação do poder paternal, a não ser que resulte provado que essa não é a melhor solução para os menores.

Mas a proposta do PS fica aquém do que era reclamado pelos peticionários. “O que era proposto na petição regulava muito estritamente, não só os casos em que tinha de haver residência alternada, mas também o número mínimo de pernoitas (oito) na residência secundária, nos casos em que aquela não fosse possível. Considerámos que isso limitava excessivamente o poder do julgador perante os casos concretos”, argumentou o deputado socialista, aproveitando para esclarecer que a residência alternada não pressupõe obrigatoriamente uma divisão matemática do número de noites da criança em cada casa: "A lei dá uma orientação ao julgador mas este tem toda a liberdade para se adaptar a casa caso em concreto.”

Qualificando como “útil” a preferência pelo estabelecimento da residência alternada dos menores — conforme concordaram, de resto, o Conselho Superior de Magistratura e a Procuradoria-Geral da República, consultados durante o processo de apreciação da petição — , o PS clarifica ainda que tal opção não prejudica a possibilidade de fixação de alimentos, “se o tribunal assim o entender tendo em atenção a diferente condição sócio-económica dos progenitores”. Porquê? “Foi-nos relatado que, por vezes, em tribunal, a residência alternada é usada para obstar à fixação de alimentos e, embora a jurisprudência não alinhe nisso, pareceu-nos positivo fazer essa aclaração”, precisou Rocha Andrade.

O deputado insiste na necessidade de estas alterações legislativas preservarem a autonomia do decisor, de modo a que este possa “tomar a decisão que melhor se adeqúe aos interesses da criança”. “A protecção do interesse da criança deve continuar a ser o princípio basilar deste regime”, escrevem os autores do projecto de lei.