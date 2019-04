P24: o seu dia vai começar aqui

A partir desta terça-feira, antes das de ir trabalhar ou estudar, terá disponível o primeiro episódio do P24. O nome mantém-se, mas tudo o resto muda: de segunda a sexta-feira às sete horas da manhã estará disponível nas várias plataformas de podcast.

A nova versão deste programa acrescenta dados, explica os factos, inova na forma como os conta e conversa com a redacção sobre os temas que marcam editorialmente o PÚBLICO. Queremos que comece o seu dia com melhor informação nos seus ouvidos, num podcast leve, mas completo, que o vai acompanhar no começo de cada dia útil.

O P24 surgiu em Abril de 2017 graças ao financiamento atribuído pelo Digital News Innovation Fund da Google. A ideia inicial consistiu num noticiário personalizado em áudio para cada um dos leitores registados no PÚBLICO.

Fomos inovadores ao lançar uma estratégia de podcast que nos levou a produzir mais de uma dezena de formatos (entre humor, política, questões de género, desporto ou assuntos internacionais). Os resultados estão à vista: o PÚBLICO é hoje um dos maiores produtores de podcasts em Portugal.

Inovamos de novo ao lançar um novo podcast diário, com base no feedback que os nossos leitores nos deram nestes dois anos de funcionamento da secção de áudio do jornal.

Em 10 minutos, todas as manhãs, o P24 vai trazer um novo tema de todas as secções do jornal.

Subscreva o P24 e, antes de tudo, tenha o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã. O P24 está disponível no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas outras aplicações para podcasts.

O PÚBLICO fica no ouvido

O seu jornal continua dedicado em dar o melhor dos seus conteúdos aos seus leitores. Recentemente, integrou a rede de podcasts do PÚBLICO o “Quarenta e Cinco Graus” de José Maria Pimentel. Em parceria com a Rádio Miúdos lançámos o “P de Porquê” e continua a fazer parte da nossa rede o “Histórias de Portugal”, do jornalista Marco António.

De produção própria temos uma nova versão do “Poder Público”, em que Ana Sá Lopes, Helena Pereira, São José Almeida e Sónia Sapage debatem a semana política, sempre à quinta-feira.

“A Europa que Conta”, “Fogo e Fúria”, “Planisférico” e “Do género”, “Reservado ao Público”, “Ao Vivo” e “Inimigo Público” são os outros formatos que se mantêm para trazer o PÚBLICO para os seus ouvidos.