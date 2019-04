Barreiro: acidente com autocarro faz sete feridos

Um autocarro despistou-se junto ao Terminal Fluvial do Barreiro esta segunda-feira ao final da tarde. O alerta às equipas de emergência foi dado às 19h44. O PÚBLICO confirmou junto do INEM a existência de sete feridos, dois em estado grave — um permanece encarcerado. Há ainda cinco feridos ligeiros.

Foram accionados pelo INEM seis ambulâncias (três dos Bombeiros Voluntários do Barreiro e três do Bombeiros Voluntários Sul e Sueste), uma viatura médica de Emergência e Reanimação e uma equipa de psicólogos.

Foram mobilizados 26 operacionais apoiados por 12 viaturas, de acordo com a página oficial da Protecção Civil.

As equipas médicas ainda estão no local a avaliar as vítimas.