Pequeninos

Esta coisa da família no Governo já vem de longe. Veja-se Carlos César e o staff tão geneologicamente próximo no Governo Regional dos Açores. No tempo de Guterres, ensaiou-se uma diferente ligação: os membros do Governo ocuparam um condomínio no Príncipe Real. Podiam estar sem comunicações móveis ligadas para descanso. Tudo isto porque Portugal é um país pequenino. A nossa elite, micro, o que reduz os crânios a uma mão cheia que casa com outros génios. Fora deste circulo, ficam os QI médios e medíocres, malta rasca e incapaz. Portanto por força das circunstâncias os melhores pertencem à mesma família. Não será por isso que não deverão ir para o Governo. O Poder central tem de incluir o supra-sumo.

Existem empresas nas quais trabalham casais. Às vezes corre bem, outras mal. É isto que devia preocupar os portugueses, o bem-estar psicológico dos governantes, ainda que também caibam nesta pequenita família os melhores psiquiatras para os tratar. Consciente da sua pequenez a família está disponível - quero crer - para novos membros. Num impulso democrático, certamente, acolherá a sugestão de concurso público denominado Quem quer casar com um membro do governo?

E andam por aí a dizer que o primeiro-ministro tem onze motoristas. Suponho que na ausência da teia familiar nesses profissionais, a justificação - na minha generosa ideia - deve residir no propósito de resgatar 11 autocarros da Carris e respectivos motoristas para transportarem os familiares/governantes como encorajamento à utilização dos transportes públicos pelos milhões de limitados cerebrais.

Aristides Teixeira, Almada

Importância dos museus

Os museus são extremamente importantes para a disseminação da cultura nacional e para divulgar os valores e património histórico do nosso povo. Durante as décadas anteriores, os nossos representantes locais e nacionais promoveram a abertura de vários museus, com o objectivo, não só cultural, mas também turístico e de revitalização dos centros das cidades. No entanto, com a crise e os cortes orçamentais, muitos destes locais, não só em Portugal mas também noutros países europeus, perderam capacidade de atracão de visitantes e deixaram degradar a qualidade do serviço/estruturas.

Neste sentido, mais do que apelar aos recursos públicos, os nossos museus deveriam seguir o modelo americano, que passa pela captação de donativos de empresas privadas e indivíduos influentes. Por outro lado, a própria gerência procura promover activamente pela via publicitária atrair novos visitantes e criar diversos eventos temáticos. Além disso, criou-se uma cultura de proximidade com o público, conferindo maior liberdade, aos visitantes, para o uso de smarphones e para a participação em actividade lúdicas nos espaços. Seria importante procurar introduzir um modelo semelhante em Portugal, sobretudo para os museus instalados nas cidades de pequena e média dimensão, que possuindo um espólio de valor único acabam por se encontrar despidos de gente e deteriorados.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim