EUA designam Guardas da Revolução como grupo terrorista

O Presidente dos EUA, Donald Trump, designou os Guardas da Revolução do Irão como organização terrorista. É a primeira vez que Washington equipara um exército estrangeiro a um grupo terrorista, e os críticos dizem que esta medida expõe o Exército norte-americano a decisões semelhantes por parte de governos inimigos.

“O IRGC é o principal meio do Governo iraniano para dirigir e implementar a sua campanha global de terror”, disse Trump num comunicado, referindo-se à sigla em inglês da poderosa força de elite do Irão, que é também detentora de um império económico, pois explora empresas e domina sectores essenciais como as telecomunicações.

O Presidente norte-americano considera que a designação dos Guardas da Revolução como organização terrorista “torna claros os riscos de se fazer negócio com eles, ou de lhes dar apoio”.

“Quem fizer negócios com o IRGC, estará a financiar o terrorismo”, disse Donald Trump.

Os críticos do endurecimento da posição da Casa Branca em relação ao Irão dizem que a medida conhecida esta segunda-feira deixa o Exército norte-americano exposto a decisões semelhantes por parte de governos adversários.

Segundo o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, a decisão dos EUA entra em vigor dentro de uma semana.