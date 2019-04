Secretária de Segurança Interna dos EUA bate com a porta

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, demitiu-se do cargo, anunciou esta domingo o Presidente norte-americano, Donald Trump, através da rede social Twitter.

Trump acrescentou que Nielsen será substituída a título interino por Kevin McAleenan, até agora comissário responsável pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do país.

Segundo a Associated Press, o pedido de demissão de Kirstjen Nielsen surge na sequência de uma viagem com o Presidente dos Estados Unidos à fronteira sul do país, em que Trump se queixou do fluxo de migrantes a tentar entrar ilegalmente no território e ameaçou decretar o encerramento da fronteira com o México.

Apesar de apoiar as políticas antimigratórias de Trump, Nielsen era alvo frequente das críticas do Presidente, que a acusava de não fazer o suficiente. A secretária de Segurança Interna justificava a inacção com bloqueios legislativos e judiciais. Nielsen encontrava-se ainda fragilizada pela saída recente de John F. Kelly, antigo chefe de gabinete de Trump, que quem fora vice.

Em Março, numa audição no congresso norte-americano, a secretária de Segurança Interna insistiu que a crise na fronteira com o México é real e não é fabricada.

“Não se enganem: esta corrente de miséria humana está a piorar. (...) “Vi populações vulneráveis. Esta é uma verdadeira crise humanitária que o sistema está a permitir. Temos de mudar as leis”, disse a representante da administração norte-americana.

Segundo a Casa Branca, dezenas de milhares de famílias têm atravessado de forma irregular a fronteira todos os meses. Em Fevereiro, mais de 76 mil pessoas foram detidas, mais do dobro do que no mesmo período do ano passado. No entanto, os opositores de Trump sublinham que o número de entradas ilegais é dos mais baixos da última década, e que a suposta crise migratória é uma fabricação do chefe de Estado.

A construção de um muro na fronteira com o México, como solução para travar a imigração ilegal, foi uma das mais simbólicas promessas da campanha presidencial de Trump nas eleições de 2016.