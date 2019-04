Sabugal recebe congresso europeu de turismo rural em maio

O município do Sabugal, na Guarda, vai receber o VI Congresso Europeu de Turismo Rural (COETUR), entre 29 e 30 de Maio, anunciou nesta segunda-feira a Associação de Desenvolvimento Turístico das Aldeias Históricas de Portugal (AHP).

Em comunicado, o presidente da AHP, António Robalo, referiu que o congresso “está totalmente alinhado com a ideia dos mercados de turismo rural de Portugal e Espanha passarem a ser vistos, no panorama internacional, como um único mercado”.

O evento, que é considerado o mais importante do sector em Espanha, ocorre pela primeira vez em território português.

Para António Robalo, trata-se de uma estratégia que tem sido desenvolvida há algum tempo, através de uma parceria público-privada, considerando que o congresso é uma excelente oportunidade para os empresários do sector, na Península Ibérica.

“[É] uma estratégia que temos vindo a desenvolver há algum tempo, baseada na colaboração público-privada. Por isso, este congresso é também uma excelente oportunidade para os empresários do sector, dos dois lados da fronteira, exporem as suas ideias e estabelecerem parcerias entre eles”, observou.

De acordo com as Aldeias Históricas de Portugal, a escolha para a organização do congresso vai de encontro ao contexto empresarial e aos planos de internacionalização dos espanhóis da Escapada Rural.

A Escapada Rural é uma plataforma na “internet” que se dedica à promoção de mais de 30 mil unidades de alojamento rural, que reforçou a sua aposta em Portugal, em 2018, verificando-se uma tendência crescente de turistas espanhóis em território português.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo dados do relatório do Observatório do Turismo Rural 2019, 68% dos espanhóis inquiridos afirmaram já ter visitado Portugal, tendo 24% atravessado a fronteira para fazer turismo rural.

Sob o mote “Destino Ibérico, Turismo Rural aquém e além-fronteiras”, o VI Congresso Europeu de Turismo Rural (COETUR), que terá a Extremadura como destino convidado, vai acontecer no território das Aldeias Históricas de Portugal, no Sabugal.

A rede das Aldeias Históricas de Portugal é constituída por 12 localidades: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.