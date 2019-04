Estão escolhidos os vencedores dos Prémios Influencers Feira das Viagens

Foi a primeira vez que a Feira das Viagens se propôs distinguir os “influencers portugueses especializados em turismo”. A concurso estavam 24 nomeados, divididos por três categorias: bloggers, instagrammers e youtubers.

A Fugas, revista e site de viagens do jornal Público, foi uma das nomeadas na primeira categoria, assim como, o site Daily Cristina, ligado à apresentadora de televisão Cristina Ferreira. A concurso para blogger mais influente do mundo das viagens estavam ainda páginas como Viaje Comigo, Contramapa ou Casal Mistério. Mas o Alma de Viajante, site pioneiro criado por Filipe Morato Gomes, conseguiu arrecadar o maior número de votos.

Já na categoria de instagrammers, a página mais votada foi @honeymooners, criada por Joana e André Santos. Depois do casamento, e de onze anos de namoro, o casal decidiu pegar no fato e no vestido de noiva, pô-los na bagagem e viajar pelo mundo. Além do blogue e do canal no Youtube, Joana e André posam em românticas fotos no Instagram, onde têm 267 mil seguidores. Na categoria, estavam também nomeados João Cajuda, Elefante de Papel, Carina & Ivo, Nomad Revelations, Viagens a 4, Joel Santos, Carlos Bernardo, Viajar Entre Viagens e Matilde e Miguel.

Entre os youtubers mais influentes na área do turismo em Portugal, havia apenas três nomeados: Bumba na Fofinha, Elefante de Papel e João Cajuda. Venceu o canal protagonizado pela humorista Mariana Cabral.

O Prémio Influencers, entregue esta sexta-feira no 2.º Fórum Visit Braga, pretende “homenagear o trabalho daqueles que se têm vindo a afirmar como verdadeiros líderes de opinião no sector do turismo e cujas recomendações são seguidas actualmente por milhões de pessoas”.

A Feira das Viagens, evento anual dedicado a promover a compra e venda de férias organizado pela agência Jervis Pereira, decorreu entre 5 e 7 de Abril em Lisboa e Braga. Agora, de 12 a 14 de Abril, a iniciativa irá realizar-se no Porto (Palácio da Bolsa) e em Coimbra (Pavilhão Centro de Portugal).