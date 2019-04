Tondela vira resultado com Portimonense e deixa zona de despromoção

Três golos na segunda parte permitiram nesta segunda-feira ao Tondela virar uma desvantagem de dois golos e vencer na recepção ao Portimonense por 3-2, resultado que lhe permite sair da zona de descida da I Liga de futebol.

A equipa algarvia chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Jadson, aos 20 minutos, e de Paulinho, em cima do intervalo (45'+2'), mas os beirões reagiram na segunda metade e viraram o resultado, com golos de Tomané (63'), Pité (72') e Ricardo Costa (85').

Com este triunfo, o Tondela abandonou a zona de descida, subindo ao 15.º lugar com 28 pontos, mais um do que o Nacional, 16.º e primeira equipa abaixo da linha de despromoção, enquanto o Portimonense é 10.º com 32.