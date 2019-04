Sérgio Conceição: “As equipas não se medem pelos milhões”

Sérgio Conceição fez questão, nesta segunda-feira, de passar uma borracha sobre o que sucedeu o ano passado, no duelo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre Liverpool e FC Porto, e que os britânicos superaram com uma goleada no Estádio do Dragão por 5-0. Na véspera de um reencontro entre as duas equipas, agora a contar para os quartos-de-final da mesma competição, o treinador portista disse que ninguém pensa em vingança e adiantou: “Eu não sonho, eu acho que é possível ganhar aqui.”

“Não há vingança nenhuma. Todos os jogos têm histórias diferentes. O que se passou no ano passado foi no ano passado. Ponto. Foi um jogo em que não fizemos determinadas coisas e em que o adversário foi muito eficaz no processo ofensivo”, concluiu Sérgio Conceição.

O técnico portista fez questão de sublinhar o poderio do adversário - “em 16 jogos da Liga inglesa em casa empatou apenas dois" - e acrescentou: “É uma equipa fortíssima. O ano passado foi finalista da Liga dos Campeões.” E apesar de ter referido a diferença abissal de orçamentos que existe entre os dois emblemas, Conceição fez questão de transmitir confiança aos seus jogadores: “Os nossos milhões são o rendimento diário. As equipas não se medem pelos milhões.”

Sérgio Conceição fez ainda questão de não dramatizar em demasia as várias ausências de jogadores influentes no plantel “azul-e-branco”, nomeadamente as de Herrera e Pepe. Para o treinador dos “dragões” o importante é “perceber o poderio do adversário e o facto de ser o primeiro jogo dos quartos-de-final. É sermos inteligente. A dinâmica é mais importante do que se joga a, b ou c”.

Por fim, Sérgio Conceição comentou ainda as declarações de Jurgen Klopp na véspera da partida desta terça-feira. Nelas, o treinador alemão do Liverpool confessou que após ter goleado os portistas a época passada pensou que não seria bom regressar ao Dragão. “O Liverpool tem um departamento de comunicação acima da média”, começou por afirmar Conceição, acrescentando: “Acho que ninguém queria apanhar o Liverpool. Ele foi simpático. Só isso.”