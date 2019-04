Schachmann vence primeira etapa e lidera Volta ao País Basco

O ciclista alemão Maximilian Schachmann (BORA) venceu, nesta segunda-feira, o contra-relógio da primeira etapa da Volta ao País Basco, assumindo a liderança da classificação geral.

Schachmann completou os 11,3 quilómetros do “crono” em 17m10s, batendo, por nove segundos, o tempo do colombiano Daniel Felipe Martínez (Education First), segundo classificado, e por dez o do polaco Michal Kwiatkowski (Sky), terceiro.

O “sprinter” alemão conseguiu, no contra-relógio, a terceira vitória da temporada, depois de ter vencido o Grande Prémio Industria & Artigianato, em Março, e uma etapa na Volta à Catalunha.

Rúben Guerreiro (Katusha-Alpecin) foi o melhor português, na 40.ª posição, seguido do colega de equipa José Gonçalves, em 44.º. Ricardo Vilela (Burgos-BH) foi 93.º, Amaro Antunes (CCC) registou o 107.º melhor tempo e José Neves (Burgos-BH) acabou no 126.º lugar.

Na terça-feira, a segunda etapa liga Zumarraga a Gorraiz, com um traçado que acaba em alto e com vários sectores de pavé.