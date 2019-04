Guiné Equatorial quer patrocinar e financiar o FC Porto

Teodoro Obiang, presidente da Guiné Equatorial, avançou que pretende “um dia” patrocinar o FC Porto. “A equipa do Porto também tinha a ideia de que nós pudéssemos financiar a sua marca (…) é um aspecto que esperamos, um dia, conseguir”, disse, em entrevista à publicação Africa Monitor.

Após explicar a desistência do financiamento ao banco Banif, Obiang detalhou que o interesse do país africano em financiar o FC Porto é promover a Guiné Equatorial, beneficiando da exposição e alcance mundiais do clube português.