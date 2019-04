Alex Telles vai a Liverpool. Klopp diz que 5-0 pode ser “motivação” para FC Porto

Alex Telles integrou esta segunda-feira a comitiva do FC Porto para a visita ao terreno do Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol.

O defesa esquerdo brasileiro sofreu uma lesão na anca no encontro com o Sporting de Braga, para a 27.ª jornada da I Liga, e falhou os dois encontros seguintes, novamente com os bracarenses, para a Taça de Portugal, e com o Boavista, para o campeonato.

A comitiva inclui 23 jogadores, entre os quais estão o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Diogo Queirós e Diogo Leite e o médio Bruno Costa. Estes jogadores têm sido opção na equipa B.

O central Pepe e o médio Herrera, que não podem jogar, por estarem castigados, também seguem viagem.

O encontro da primeira mão dos quartos-de-final está marcado para terça-feira, às 20h, e terá arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.

Lista dos 23 jogadores do FC Porto que viajaram para Liverpool - Guarda-redes: Casillas, Vaná e Diogo Costa. - Defesas: Maxi Pereira, Éder Militão, Diogo Leite, Alex Telles, Felipe, Pepe e Diogo Queirós. - Médios: Bruno Costa, Óliver, Herrera, Corona, Hernâni, Brahimi, Danilo e Otávio. - Avançados: Marega, Adrián López, André Pereira, Soares e Fernando Andrade.

Klopp não tem dúvidas: o FC Porto é osso duro de roer

O treinador do Liverpool diz estar ansioso pelo jogo e deixou elogios ao adversário português. “São bons a pressionar alto, organizados, fisicamente, fortes, rápidos, cruzam muito bem e cedo porque têm bons alas. Vai ser um jogo de Liga dos Campeões e eles mostraram em todos os jogos que querem continuar na competição”, disse o técnico alemão. “Se o FC Porto joga com um ou dois avançados, temos de estar preparados para tudo.”

Com o Liverpool a liderar a Liga Inglesa, a dois pontos à frente do Manchester City, e com o que tem visto nos treinados, Jürgen Klopp sente que a sua equipa está num bom momento e lembrou o encontro do ano passado no Estádio do Dragão, que terminou 0-5.

“O FC Porto quer mesmo passar. Vai ser duro, mas é assim que deve ser”, destacou Klopp “Percebo que queiram recuperar daquela goleada por 5-0. Podem usar isso como motivação. Fomos muito clínicos, mas eles causaram-nos muitos problemas ao início, lembrou.

"Tenho visto os jogos do FC Porto como equipa, não por determinados jogadores. Volto a dizer [como tinha dito após o sorteio dos quartos-de-final] que não queríamos o FC Porto”, concluiu Jürgen Klopp.

O hat-trick de Sadio Mané

Noutras declarações, Sadio Mané lembrou os três golos que marcou ao Porto na goleada por 0-5, no Estádio do Dragão. O camaronês escolheu o terceiro golo, aos 85 minutos, como o seu “favorito”: um forte e colocado remate à entrada da área, após uma rápida jogada de contra-ataque.

“Foi um grande momento e uma das melhores noites da minha carreira. Jogar na Liga dos Campeões é fantástico. Ter a oportunidade de marcar um hat-trick significou muito para mim. E fiquei contente pela equipa também, pois vencemos o jogo”, disse o avançado senegalês, lembrando o encontro da primeira mão dos oitavos de final da Champions de 2017/18.

“Jogámos como uma verdadeira equipa e fomos muito fortes, tanto no ataque como na defesa. (...) Temos boas memórias da goleada [ao FC Porto]. Mas isso foi no ano passado. Agora, estarão mais motivados. É normal”, observou o avançado do Liverpool, que atingiu a final da prova (perdeu 3-1 com o Real Madrid).

De acordo com o senegalês, um dos “maiores erros” que o Liverpool poderá cometer esta temporada quando voltar a defrontar o campeão português será “acreditar que o que aconteceu no ano passado vai repetir-se”.

“Isso faz parte do passado, por isso tentaremos esquecê-lo. Eles quererão muito ganhar. Temos o mesmo objectivo. Que ganhe a melhor equipa”, finalizou Mané.

O FC Porto defronta na terça-feira, pelas 20h, o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, marcado para Anfield Road. A segunda mão é em 17 de Abril. A equipa portuguesa já chegou a Inglaterra e Sérgio Conceição fará a antevisão esta segunda-feira, pelas 17h45.