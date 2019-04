Vai haver uma terceira série de The Walking Dead

Depois de Fear the Walking Dead, The Walking Dead vai ter um segundo spin-off. A notícia foi dada pela revista Variety nesta segunda-feira. Ainda não há nome, mas já há ano estimado para a estreia desta nova série do franchise de zombies: 2020, na mesma altura em que a série-mãe comemora uma década de existência.

A acção centrar-se-á em duas jovens protagonistas, a criação estará a cargo de Scott Gimple, que tem a tutela do franchise, e Matt Negrete, que está há cinco temporadas a trabalhar como argumentista da série original. Por enquanto não se sabe mais nada.

The Walking Dead, que adapta a banda desenhada homónima criada por Robert Kirkman em 2003, estreou-se em 2010 na AMC, canal norte-americano que já tinha sido responsável por séries como Breaking Bad ou Mad Men e cedo se tornou um dos maiores êxitos da televisão por cabo, com um número de público e de publicidade apenas equiparável a eventos desportivos. A nona temporada acabou no final do mês passado.

Por cá, apesar de existir AMC, cada nova leva de episódios chega-nos via FOX, e em 2017 foi a série mais vista no nosso país. Há quatro anos começou a ir para o ar Fear the Walking Dead, uma prequela que se cruzou com a série original no ano passado e está na quinta temporada.