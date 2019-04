Greve de trabalhadores do CCB marcada para os Dias da Música

A edição deste ano do festival Dias da Música, no Centro Cultural de Belém (CCB), pode ser afectada por uma greve dos trabalhadores da instituição.

O Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos – Cena convocou dois dias de greve para o final deste mês para exigir “a revisão das tabelas salariais e de progressão de carreiras”, disse o dirigente André Albuquerque ao PÚBLICO na manhã desta segunda-feira. A paralisação pode levar a cancelamentos de espectáculos ou do próprio evento, prevê o sindicato.

O pré-aviso de greve foi entregue na sexta-feira passada, disse André Albuquerque ao PÚBLICO, e visa os dias 27 e 28 de Abril, as últimas datas de um dos maiores e mais populares festivais de música clássica do país. A notícia foi avançada na manhã desta segunda-feira pela rádio TSF.

Em causa estão as tabelas salariais e as progressões nas carreiras dos trabalhadores do CCB, diz o sindicato, e em particular o congelamento de aumentos. “Já são demasiados anos sem aumentos salariais”, diz André Albuquerque, acrescentando que a situação está na mesma desde 2011. “Uma casa deste tamanho, em termos de espectáculos e também de uso comercial, com cerca de 150 trabalhadores, necessita de um acordo de empresa” que o sindicato quer renegociar e no qual tem de ser ouvido.

"Cancelamento total"?

O festival Dias da Música decorre em Lisboa de 25 a 28 de Abril e arranca este ano uma semana antes no Coliseu do Porto (18 de Abril), com uma interpretação Sonho de Uma Noite de Verão, de Mendelssohn, seguindo ainda para o Convento São Francisco, em Coimbra (dia 23), antes de chegar à capital. O programa deste ano da Festa da Música centra-se na obra de William Shakespeare e sua relação com a música, entre concertos e masterclasses.

Sem querer arriscar que efeitos práticos a greve pode ter na realização do festival, André Albuquerque diz contar “com uma boa participação dos trabalhadores” e que a paralisação pode levar a “vários cancelamentos de espectáculos ou mesmo ao cancelamento total da festa dos Dias da Música”.

O sindicato queixa-se ainda de não haver diálogo com o conselho de administração do CCB. “Nunca tivemos negociações, propriamente, com o conselho de administração”, diz André Albuquerque. “Apresentámos o caderno reivindicativo no início de 2018 com uma série de matérias que constam agora deste pré-aviso”, exemplifica. “Desde a greve dos trabalhadores técnicos ao trabalho extraordinário e feriados [que decorre desde 1 de Novembro] tem havido da parte da administração uma dificuldade cada vez maior em falar com o sindicato.” Agora, com a entrega do pré-aviso, o sindicato espera que haja um encontro entre as partes à mesa das negociações.

Com a greve ao trabalho extraordinário está relacionada outra reivindicação do sindicato: “reforço do número de trabalhadores. Para que o recurso ao trabalho suplementar não se torne ordinário ao invés de extraordinário, porque ultimamente a actividade normal do CCB tem vivido da capacidade dos trabalhadores para fazer trabalho extraordinário”, diz André Albuquerque.

O PÚBLICO contactou o CCB sobre este pré-aviso de greve e aguarda resposta do seu conselho de administração.