As Blackpink são o novo Psy: grupo sul-coreano bate recorde no YouTube

O título de campeão da rapidez em atingir os 100 milhões de visualizações no YouTube pertencia ao sul-coreano Psy, que bateu recordes em 2013 com Gentleman. Mas as Blackpink, um fenómeno de popularidade mundial da K-pop, destronaram o seu conterrâneo ao atingir a marca em pouco mais de dois dias e meio com o seu novo single Kill this love. O vídeo é agora também o mais visto nas primeiras 24 horas desde a sua publicação.

Compostas por Jisoo, Lisa, Rosé e Jennie, as Blackpink são uma girl band criada em 2016 pela YG – uma das três grandes empresas de entretenimento sul-coreanas que “fabricam” com todos os ingredientes bem estudados estas bandas candidatas a ídolos adolescentes globais. Autoras de Ddu-du Ddu-du e outros singles, já tinham batido recordes pertencentes à K-pop no YouTube, mas desta feita entram numa lista onde figuram outras estrelas como Ariana Grande ou Taylor Swift e destronam Psy, o autor de Gangnam style, tema que varreu o mundo em 2012.

Kill This Love é também o título do novo EP das Blackpink. A banda vai actuar este mês no festival de Coachella, na Califórnia, e será a primeira banda da pop sul-coreana a actuar no gigantesco evento. Na mesma digressão, o grupo virá à Europa e, sem datas em Portugal, actua em Barcelona a 28 de Maio.

Segundo informa o YouTube, as Blackpink viram Kill this love atingir os 100 milhões de visualizações em dois dias e 14 horas, sendo que nas primeiras 24 horas da sua publicação o tema foi visto 56,7 milhões de vezes – um número que também suplanta o recorde que pertencia a Thank u, next, de Ariana Grande, e que fixava o maior número de visualizações em 24 horas. Thank u, next (55,4 milhões de visitas) é seguida por outro single de uma banda de K-pop, os BTS, com 45,9 milhões de visualizações nas suas primeiras 24 horas de presença de IDOL official no YouTube, sendo o top dos mais vistos num só dia completado por Look what you made me do, de Taylor Swift (43,2 milhões de visualizações), e Killshot, de Eminem (38,1 milhões).