Feitos de solidariedade

Centenas de mortos, milhares de feridos, centenas de milhares de desalojados e quase dois milhões de afectados pela destruição causada por uma das maiores intempéries que assolou Moçambique . Números, apenas números, que nos mostram de uma forma fria uma pequena visão do rasto de destruição e sofrimento que atingiu um dos países mais pobres do mundo. É impossível ficar indiferente. É impossível não sentir simultaneamente revolta e impotência por tamanha infelicidade. E é o que acontece.

A passagem do ciclone Idai por Moçambique teve consequências muito graves. Desde logo porque destruiu quase integralmente uma das suas maiores cidades. Chegam-nos a todo o instante imagens impressionantes do rasto de destruição e de morte .

Vários dias se passaram, e ainda não é possível contabilizar a dimensão humana da catástrofe nem dos prejuízos que esta causou. E também não é possível prever quantos ainda serão vítimas das doenças provocadas pela fome e pela contaminação das águas que inundaram uma gigantesca área. A cólera e a malária são agora as grandes ameaças ao povo moçambicano que resistiu à intempérie.

A mobilização internacional foi imediata. Um gigantesco movimento de solidariedade, ancorado num grande número de organizações humanitárias de todo o mundo, apressou-se a enviar a ajuda de emergência. Gerou-se instantaneamente uma grande onda solidária de apoio dentro e fora de Moçambique. Os portugueses, uma vez mais, quiseram afirmar-se presentes. Dezenas de organizações, autarquias, empresas, instituições e a sociedade civil mobilizaram-se para ajudar o povo Moçambicano. Sucedem-se as campanhas de recolha de apoio financeiro, bens alimentares, medicamentos, bens de primeira necessidade, roupas e toda a panóplia de recursos que visam minorar o impacto do rasto de destruição que a catástrofe deixou.

As televisões vão, a pouco e pouco, deixando de mostrar a imensidão de zonas alagadas ou submersas. Deixaremos de ser sacudidos pelo impacto que nos provoca assistir a crianças, idosos, famílias inteiras e animais em cima de telhados, árvores ou qualquer outra superfície que tenha resistido à força das águas, desesperadamente à espera do resgate.

O abaixamento natural das águas que se seguirá não levará consigo todos os problemas que provocou. Deixa gigantes desafios à reconstrução das áreas afectadas, e à saúde pública, com a progressão de doenças como a cólera e malária. À onda de solidariedade deverá seguir-se uma onda de cooperação.

A onda de solidariedade com Moçambique não pode diminuir quando as televisões já não mostrarem as imagens da cidade submersa. Tal como o abaixamento das águas não terá lavado os problemas que ficam, a diminuição da cobertura mediática não terá eliminado os perigos e o sofrimento. Sejamos solidários de corpo e a tempo inteiro.