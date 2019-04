BE rejeita ameaças de veto à Lei de Bases da Saúde e destaca sinais do Governo

A coordenadora do BE rejeitou neste domingo “ameaças de veto presidencial” sobre a nova Lei de Bases de Saúde, destacando que o Governo está a dar sinais de que compreende a necessidade de proteger um Serviço Nacional de Saúde público.

Catarina Martins dava nota aos jornalistas das conclusões da Mesa Nacional do BE, órgão máximo do partido entre convenções, destacando que “está aberto um processo negocial do Bloco de Esquerda com o Governo” sobre a nova Lei de Bases da Saúde.

“O BE rejeita as ameaças de veto presidencial ou qualquer forma de condicionar uma nova lei de bases a um entendimento com a direita. O PSD e o CDS nunca defenderam o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e são os autores de uma lei para estrangular”, avisou, considerando que são precisas “escolhas claras”.

De acordo com a coordenadora do BE, o “Governo parece agora dar sinais que compreende” a necessidade de uma Lei de Bases da Saúde que entenda que “é preciso proteger a prestação de cuidados de saúde por um SNS público”, a única forma de “garantir cuidados em todo o território e a todas as pessoas, independentemente do seu rendimento”.

“O Governo já abriu a porta a alterações na especialidade da sua própria proposta de lei de bases, por um lado, para começarmos o processo de repor na gestão pública o que hoje está em gestão de PPP”, destacou.

Outra das áreas em que o executivo socialista tem manifestado abertura é “em transformar o recurso a privados e ao terceiro sector como supletivo e temporário e não como a norma para a saúde”.

“Em terceiro lugar também uma valorização de carreiras que permita começarmos a ter mecanismos de exclusividade dos profissionais”, acrescentou.

Já em relação às taxas moderadoras, Catarina Martins lembrou que “o BE defendeu o fim completo das taxas moderadoras”, mas neste momento está “a negociar um cenário em que acabem as taxas moderadoras para toda a prestação de cuidados que tiver sido referenciada por um profissional do SNS”.

“O BE tem expectativa de que seja possível termos uma lei de bases da saúde que possa proteger o SNS, salvar o SNS desta autêntica sangria dos hospitais privados. Eu lembro que quatro em cada dez euros do orçamento para a saúde já vão para os privados, neste momento”, apelou.

No debate quinzenal, a questão da saúde já tinha sido um dos focos de Catarina Martins, que desafiou o primeiro-ministro a acabar com as taxas moderadoras para actos prescritos por médicos, tendo António Costa respondido que é “um bom debate” para começar agora, mas na perspectiva da próxima legislatura.

O primeiro-ministro revelou que “ainda recentemente o Governo fez chegar” à bancada do BE “uma redacção em função dos últimos contactos mantidos” sobre Lei de Bases da Saúde.

“Acho muito importante que exista uma Lei de Bases da Saúde, deve ter o consenso mais alargado possível, mas também não temos que nos deprimir com a ausência de apoio de partidos que nunca apoiaram o SNS e que, se o fizessem agora, seria uma grande vitória histórica do SNS”, atirou, perante a indignação de alguns deputados.