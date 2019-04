Este motel não é para vegans — “são muito barulhentos”

Chegamos ao primeiro motel no mundo a barrar a entrada a vegans. Explicam-se mostrando as consequências de um desconhecido benefício da dieta sem produtos de origem animal, que começava a afastar os hóspedes omnívoros. "Partem as pernas da camas toda", queixa-se um faz-tudo. São muito barulhentos, resume o gerente. "Quer dizer, quem é que quer ter sexo durante 45 minutos?"

O vídeo, uma reportagem televisiva que, na verdade, nunca existiu, centrada nos funcionários e ex-hóspedes do motel, menciona um hipotético "desejo sexual mais alto", "pele e o cabelo mais brilhante" e a "maior energia" de quem segue uma dieta vegan.

Realizado por Rodrigo Valdes para a PETA, uma das maiores associações internacionais de protecção animal, o vídeo foi divulgado pela primeira vez a 14 de Fevereiro, no Dia dos Namorados. Esta semana é uma das escolhas da equipa do Vimeo. "Quanto tempo é que esta interdição vai durar? Quem sabe. Provavelmente não durante tanto tempo quanto o que os vegan duram." Alegadamente.