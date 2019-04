Um momento de publicação independente: Revista Decadente

Apresenta-nos o teu fanzine.

A Revista Decadente é um zine de banda desenhada que fala sobre os lugares físicos e mentais que nos rodeiam: a cidade, as pessoas, a cultura e as relações que se estabelecem entre umas e outras.

Quem são os autores?

A revista já teve inúmeros participantes e colaboradores — como é hábito neste tipo de publicações. Xavier Almeida, Gonçalo Duarte e Sar compõem o núcleo duro. Tiago Baptista, Simão Simões, António Caramelo e Alexandre Rendeiro foram colaboradores durante uma boa parte da vida da revista. Recentemente, Alice Geirinhas, Ana Cachola, Ana Menta e Rita Moreira juntaram-se à carteira de participantes.

Tens ou conheces uma publicação recente que merecia estar nesta rubrica? Responde às seguintes perguntas e envia-nos um email com os respectivos links e fotos. O próximo momento de publicação independente pode ser teu. - Apresenta-nos o teu fanzine/edição de autor/livro de artista.

- Quem são os autores?

- Do que quiseste falar?

- Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

- Onde está à venda e qual o preço?

- Porquê fazer e lançar edições hoje em dia?

- Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Do que quiseram falar?

A revista começou com as Noites da Estrela Decadente, que organizávamos todas as semanas no Estrela, na Graça, e que envolviam concertos, performance, copos, exposições… Eram noites em que instaurávamos a decadência e a revista servia como um elemento reflexivo sobre essas actividades. Recentemente sentimos necessidade de falar sobre um espaço mais amplo; a cidade, neste caso, Lisboa, que é um espaço que partilhamos, conhecemos e em que intervimos.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

Recentemente, no número 65, que foi lançado em Março, mudámos o formato de A5 para A4, aumentámos o número de tiragens de 20 para 60 e passámos do papel de fotocópia para o papel munken.

Foto DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Onde está à venda e qual o preço?

A revista custa 1 euro no dia do lançamento. Depois passa a 2 euros. Para já, vendemo-la nas noites que fazemos mensalmente, em feiras de publicações e na STET. Também estamos disponíveis para entregar em mão em Lisboa bastando que, para isso, nos contactem por email ou nas redes.

Porquê fazer e lançar fanzines hoje em dia?

Depois de pensar muitas horas nisto — e galgando toda a conversa sobre ser acessível, etc. — só consigo apresentar uma justificação válida: por fetiche. Como referimos, a Revista Decadente começou por ser um complemento da noite que fazíamos no Estrela e fazia mais sentido ter um objecto que integrasse a noite também fisicamente, do que pôr uma data de desenhos na net.

Mais populares A carregar...

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Assim mesmo recente: Cadrasso, do Miguel Ábras, editado pela ¡engaja!, uma editora que ele tem em conjunto com a Maria Reis.