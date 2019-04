Três maravilhas

Não há nenhum outro país que produza nada menos do que três dos melhores vinhos generosos do mundo: o vinho do Porto, o vinho da Madeira e o Moscatel de Setúbal.

Todos eles servem de aperitivos e digestivos. Os moscatéis do José Maria da Fonseca até têm a inteligência pragmática de sugerir uma temperatura mais baixa como aperitivo e mais alta como digestivo.

Agora perguntem-me quantas vezes vi portugueses a beber vinho do Porto, vinho da Madeira ou Moscatel de Setúbal antes ou depois de uma refeição. Nenhuma. A resposta é nenhuma, isto vindo de uma pessoa que passa a vida em restaurantes.

Eis os preços, já com IVA, na excelente Garrafeira São João de meio-litro de Tawny de 10 anos da Sandeman (10,63 euros), do Malmsey Colheita 2008 da Blandy’s (15,42 euros) e de uma garrafa inteira de 7 decilitros de Moscatel de Setúbal DSF Colecção Privada de 1998 (19,62 euros).

São três vinhos absolutamente deliciosos, cheios de frescura e de satisfação. Fecham uma refeição perfeitamente já que acompanham a sobremesa e transitam para o prazer meditativo da apreciação solitária.

O espantoso Moscatel feito com Armagnac pelo genial Domingos Soares Franco tem, sem anunciar nada e sem aumentar de preço, mais 5 anos de envelhecimento do que a versão anterior. É incrível melhorar tanto uma coisa já de si tão boa. Mas quem é que repara nisso? Quem é que tira partido desta generosidade? Ninguém.

Ninguém e espertos como eu que ficam caladinhos com medo que outros aprendam o que é bom.

Que triste, injusta e ingrata atitude é a nossa.