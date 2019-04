Sociedade

A nossa sociedade e não só, está cada vez mais isolada, egocêntrica, esquecendo completamente o outro que está mesmo ao seu lado. Felizmente que ainda há casos em que se lembram do seu semelhante, mas são ilhas num mar tenebroso. Para este “esquecimento” contribuem fortemente as cada vez mais as sofisticadas novas tecnologias que, embora com as suas virtualidades, se estão a tornar numa doença com aspectos incuráveis como o vício do tabaco. Ao ler o esplêndido artigo de Vítor Belanciano, no P2 de domingo passado intitulado “Sem os outros somos menos que nada” acrescentado por “O que é meu é teu”, nessas duas simples colunas pode-se constatar o estado em que se encontra o mundo em geral em que se esquece completamente o outro. Embora sem dinheiro seja difícil sobreviver, o vil metal tomou conta de sociedade deixando para trás um certo número de valores que fazem parte integrante de uma sociedade civilizada.

Carlos Leal, Lisboa

Fraca produtividade

Não é segredo para ninguém que a fraca produtividade em Portugal é o resultado dos baixos salários que geram falta de motivação, além de que muitas vezes aqueles que se esforçam para dar o seu melhor não são devidamente reconhecidos, contando apenas como números para a sua entidade patronal.

Não é verdade que o problema do crescimento da economia em Portugal tenha que ver com a falta de formação, porque muitos têm sido os cidadãos que tem aceitado integrar acções de formação apenas para coleccionar certificados ou diplomas quando existem factores, tais com a idade ou as cunhas, que são determinantes para a sua não-colocação no mercado de trabalho.

Enquanto cidadãos não podemos aceitar com serenidade a desculpa da pouca produtividade da economia portuguesa, uma vez que quando chamados a cumprir prazos os cidadãos sempre cumpriram os seus deveres, sem que no que diz respeito a uma retribuição justa sejam respeitados os seus direitos.

Américo Lourenço, Sines

A corrida ao tacho – Que governantes queremos para Portugal?<_o3a_p>

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O mundo da política está em acelerada campanha eleitoral. Até do profundo das catacumbas vozes de um cavaco amnésico foram ouvidas, não se olhando, pois, a meios, assaz falaciosos, para se atingirem os fins que se querem obter. E só assim é possível vermos quem tem contribuído para a existência cada vez mais gritante das assimetrias que se têm cavado no seio do país.

Assim, segundo o que vou lendo e constatando, se porventura a Área Metropolitana de Lisboa se se transformasse num país ficaria à frente de, por exemplo, a Itália e a Espanha, enquanto a Região Norte, que é aquela que mais contribui para o crescimento económico de Portugal, não passaria da quarta região mais pobre da Europa. Portanto, vejam como os nossos queridos políticos têm olhado e governado Portugal.

José Amaral, Vila Nova de Gaia<_o3a_p>