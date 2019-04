Merkel disposta a apoiar pedido de May para extensão curta da data “Brexit”

A chanceler alemã Angela Merkel mostrou-se disponível para apoiar o pedido da primeira-ministra britânica Theresa May para uma nova extensão curta da data do “Brexit”, pressionando assim o Parlamento britânico a aceitar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Esta sexta-feira, Theresa May endereçou um novo pedido ao presidente do Conselho Europeu, que deverá ser discutido na cimeira extraordinária de quarta-feira. A primeira-ministra britânica apela a um prolongamento de curto do prazo para a aplicação do artigo 50.º. A governante do Reino Unido pede uma extensão da negociação até 30 de Junho, a mesma data que foi rejeitada, há duas semanas, pelos 27 chefes de Estado e pelo Governo da União Europeia.

Quando negaram o pedido - com o argumento de que a data interferia com o calendário das eleições europeias, pondo assim em causa a legitimidade do futuro Parlamento Europeu, e de que continuava a não existir uma maioria na Câmara dos Comuns que assegurasse a aprovação do acordo -, os líderes europeus fixaram uma nova data-limite, a 12 de Abril. Para já, esta é a data nos calendários até a qual os britânicos podem aprovar o acordo de saída, solicitarem um adiamento prolongado das negociações ou conformarem-se com um “Brexit” caótico.

No documento que enviou a Tusk, May garante que a política do seu Governo sempre foi a de “sair da UE de forma ordenada e sem atrasos”, mas reconhece que sem um novo adiamento do prazo, o cenário no dia 12 de Abril será o de uma saída sem acordo.

Nesta sexta-feira, o presidente do Conselho Europeu Donald Tusk avançou com uma proposta de uma “extensão flexível”, sugerindo que seja concedido um adiamento de um ano para que, internamente, o Reino Unido possa decidir entre a aprovação do acordo de separação (e uma saída ordenada) ou um reposicionamento com uma nova estratégia para o “Brexit”.

Agora, Berlim poderá apoiar a proposta de May. De acordo com fontes oficiais citadas pelo diário britânico Guardian, as preocupações de Angela Merkel centram-se no facto de a proposta de Donald Tusk​ poder ser contraproducente, ao retirar o peso dos ombros dos deputados britânicos para que ratifiquem o acordo de saída.

Já o Presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar sublinharam que um novo adiamento da saída tem de ser sustentado por um plano concreto. “Não podemos passar os próximos meses a tentar discutir, uma vez mais, quais os termos do nosso divórcio e a lidar com o passado”, disse o chefe de Estado francês.

Também este sábado, numa reunião de ministros em Bucareste o ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, deu a entender que um acordo com os trabalhistas poderá estar para breve. “A maioria dos meus colegas com quem falei aceita que iremos precisar de mais tempo para concluir este processo, por isso estou optimista em relação à cimeira de quarta-feira”, disse Hammond citado pelo Guardian, acrescentando que “não há linhas vermelhas” nas negociações com o Partido Trabalhista, incluindo no que diz respeito à possibilidade de chegarem a acordo sobre um segundo referendo.

Caso a data seja adiada até 30 de Junho, Berlim e Paris querem garantias de que o Reino Unido, enquanto Estado membro, se absterá da tomada de decisões importantes como, por exemplo, ao nível do orçamento ou da nomeações de altos cargos.